Neon ha diffuso online il trailer di Cuckoo, l’horror scritto e diretto da Tilman Singer che vede come nomi principali del cast Hunter Schafer (Euphoria) e Dan Stevens (Downton Abbey).

Neon descrive così la sinossi della pellicola:

In maniera alquanto riluttante la diciassettenne Gretchen (Hunter Schafer) lascia la sua casa americana per andare a vivere con suo padre, che si è appena trasferito in un resort nelle Alpi tedesche con la sua nuova famiglia. Arrivati presso la loro futura residenza, vengono accolti dal signor König, il capo del padre della ragazza, che mostra un interesse inspiegabile per la sorellastra muta di Gretchen, Alma. Qualcosa non sembra del tutto regolare in questo tranquillo paradiso vacanziero. Gretchen è tormentata da strani rumori e visioni sanguinolente fino a quando non scopre un terribile segreto che riguarda anche la sua stessa famiglia.