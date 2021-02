È passato più o meno un anno da quando la pandemia globale da Covid-19 ha colpito la quotidianità del globo. E per questo WarnerMedia ha deciso di collaborare con Ad Council e CDC per realizzare uno spot in cui vediamo icone del mondo del cinema come Neo diche indossano la mascherina per sensibilizzare e spronare le persone ad indossare questa misura precauzionale in questo particolare momento storico.

Nello spot vediamo noti personaggi apparsi in film come Austin Powers in Goldmember, Casablanca, Creed, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, Harry Potter e i doni della morte parte 2, IT, Joker, Justice League, Il signore degli anelli: La compagnia dell’anello, Matrix, Mad Max: Fury Road e Wonder Woman.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Riguardo Matrix ricordiamo che il quarto capitolo del franchise arriverà nelle sale a dicembre. Ecco tutte le informazioni sul progetto:

Matrix 4 è stato scritto da Lana Wachowski insieme ad Aleksander Hemon e David Mitchell (autore di Cloud Atlas) ed è da lei diretto. John Toll si occupa della fotografia. Nel cast torneranno Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, insieme a Lambert Wilson e Jada Pinkett Smith. Verranno affiancati dalle nuove leve Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

Il primo film ha compiuto 20 anni nel 2019. La trilogia ha incassato complessivamente 1.6 miliardi di dollari al box-office mondiale, di cui 592 milioni solo negli USA (ritoccati con l’inflazione sarebbero più di 900 milioni di dollari attuali). A produrre la pellicola per la Warner Bros. ancora una volta la Village Roadshow.

Matrix 4 sarà al cinema il 22 dicembre 2021.

