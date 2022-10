Dampyr: nei cinema gli spettatori assisteranno al tappeto rosso in diretta dal Lucca Comics & Games

Manca sempre meno all’uscita di Dampyr, il film tratto dall’omonimo fumetto Bonelli diretto da Riccardo Chemello su una sceneggiatura di Giovanni Masi, Alberto Ostini e Mauro Uzzeo basata su una storia di Mauro Boselli.

La pellicola uscirà in sala il prossimo 28 ottobre, stesso giorno dell’anteprima mondiale che si terrà al Lucca Comics & Games in compagnia del cast del film.

È di pochi minuti fa la notizia che il tappeto rosso della première mondiale con il cast del film verrà trasmesso in diretta nei cinema italiani il 28 ottobre alle ore 19.45. Come spiegato nel comunicato, si tratta di “un appuntamento per tutti i fan che potranno assistere alla diretta via satellite dello speciale Red Carpet lucchese e gustarsi il film dedicato al fumetto di culto“.



Il film racconta la genesi del personaggio, pubblicata da Sergio Bonelli Editore nel 2000 sui primi due albi dei 300 di cui è finora composta la serie a fumetti in edicola ogni mese, lasciando così aperta la porta al primo franchise italiano completamente in lingua inglese.

Qui in alto potete ammirare l’annuncio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!