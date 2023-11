In occasione della Geeked Week Netflix ha lanciato il primo trailer di Damsel, il nuovo film originale con protagonista Millie Bobby Brown.

In Damsel l’attrice di Stranger Things interpreta la principessa Elodie che, convinta di essere in procinto di sposare il principe Henry, scopre poi di essere prossima a venir sacrificata a un drago.

Questa la trama del film, che in un primo momento doveva uscire a ottobre ma è stato rinviato al 2024:

Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.