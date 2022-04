DASHCAM: l’inquietante teaser trailer dell’horror di Rob Savage

La Momentum Pictures ha diffuso in rete il primo, inquietante teaser trailer di, horror targato Blumhouse diretto da, regista di Host.

Il lungometraggio segue la storia di una musicista di nome Annie (interpretata da Annie Hardy) che si reca nel Regno Unito per sfuggire ai blocchi legati al COVID-19 negli Stati Uniti. Fa visita al suo compagno di band Stretch (interpretato da Amer Chadha-Patel) e continua a trasmettere in streaming il suo viaggio per migliaia di spettatori mentre forze sinistre fanno capolino deviando il suo viaggio.

Il film sarà disponibile nelle sale americane e in VOD dal 3 giugno.

Potete ammirare il teaser trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate di questo teaser trailer? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!