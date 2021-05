Per celebrare il 75esimo compleanno del cantante folk psichedelico, David Lynch ha diretto il video musicale di un brano del 2010 del cantautore scozzese intitolata I Am the Shaman e prodotta dallo stesso Lynch.

“È stato tutto improvvisato,” ha scritto il cantante su Facebook condividendo il video. “Ho visitato il suo studio e lui mi ha detto: ‘Siediti ai microfoni con la tua chitarra, Don’. David, nella stessa stanza, dietro il tavolo di controllo con la mia Linda. Mi ha chiesto semplicemente di portare una canzone neanche lontanamente finita, avremmo visto insieme cosa sarebbe successo. Ed è successo! Ho composto in maniera estemporanea, i versi sono usciti in maniera naturale. Sono comparsi in maniera totalmente naturale anche gli accordi. Un’altro giorno, David ha “scolpito il suono” della mia chitarra acustica Ferrington di nome Kelly, e ha suonato le sue texture assolutamente uniche di accordi modali sulla sua Ferrington assieme a degli “effetti”. David e io siamo compagni di viaggio su un percorso creativo raramente intrapreso. E portiamo nel mondo la Meditazione TM”.

Potete vedere il video qui sopra.

Vi ricordiamo che il prossimo progetto di David Lynch sarà essere una misteriosa serie tv in 13 episodi prodotta da Netflix: il nome di lavorazione è Wisteria (mentre il titolo ufficiale potrebbe essere Unrecorded Night), attualmente è in pre-produzione.