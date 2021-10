Ci sono anche alcune scene dinel nuovo teaser del DC Fandome, l’evento online organizzato dalla Warner Bros che si terrà online venerdì 16 ottobre a partire dalle 19 (ora italiana).

Nelle brevi scene vediamo Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro scontrarsi contro Selina Kyle / Catwoman (Zoë Kravitz). Ma ci sono anche una prima occhiata a The Rock come Black Adam e a Ezra Miller come The Flash, molte scene delle serie DC (inclusa Peacemaker), alcune immagini dei videogiochi Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League.

L’evento verrà trasmesso in streaming e durerà circa 4 ore: verranno mostrati il nuovo trailer di The Batman, un primo sguardo a Black Adam, un’anteprima di The Flash, immagini dietro le quinte dei sequel di Aquaman e Shazam, e molto altro dal mondo delle serie e dei fumetti.

L’idea del DC FanDome è nata inizialmente ad aprile 2020, poco dopo l’estensione del lockdown a praticamente tutto il mondo. Una volta annullati eventi come l’E3 di Los Angeles (dedicato ai videogiochi) e il San Diego Comic-Con, la Warner si è resa conto che i metodi tradizionali di contatto con i fan non sarebbero stati disponibili. Dopo una serie di grandi riunioni con tutti i responsabili del marketing delle varie divisioni di WarnerMedia legate alla DC (film, tv, videogiochi, fumetti e prodotti di consumo), è stata concepita l’idea di base del DC FanDome: un evento in streaming, disponibile per 24 ore (quindi ‘esclusivo’), in nove lingue, con un’impostazione che riprendesse le chiamate su Zoom ma anche grafiche accattivanti e dinamiche.