Nei mesi scorsi abbiamo parlato più e più volte del peculiare cestino dei pop-corn realizzato a tema Dune 2 (Dune: Parte due) che ricordava un masturbatore per uomo e la cosa è stata sfruttata dal reparto marketing di Deadpool & Wolverine che ha deciso di “rispondere a tono”.

In un anno, il 2024, che verrà ricordato come l’anno che “ha dato inizio alla guerra dei cestini per i popcorn” è stato svelato in contemporanea da Ryan Reynolds Hugh Jackman e Shawn Levysu YouTube il cestino dei popcorn di Deadpool & Wolverine con un video all’insegna dell’ambiguità. D’altronde, la bocca spalancata di Wolverine sembra suggerire davvero alcuni impieghi alternativi dell’oggetto, così come già avvenuto con il verme di Dune 2…

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

