Decision to Leave: a Roma il flashmob in occasione dell’uscita al cinema del film di Park Chan-wook

In occasione dell’uscita di Decision to Leave, lunedì 30 gennaio si è svolto a Roma nel quartiere dell’Eur un flashmob organizzato da Lucky Red assieme a T3KNE che, attraverso delle riprese effettuate con dei droni, ha filmato una suggestiva coreografia che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, con un finale di grande impatto sulla scalinata del Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come il “Colosseo quadrato”.

Potete vedere il video qui sopra!

Vi ricordiamo che noi di BadTaste.it fino al 6 febbraio abbiamo reso disponibile l'accesso gratuito a tutti i contenuti di BadTaste+ proprio grazie a Lucky Red, in occasione dell'uscita al cinema di Decision to Leave.

