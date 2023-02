Uscirà il 9 marzo Disco Boy, il film di Giacomo Abbruzzese presentato in concorso alla Berlinale 2023 e distribuito da Lucky Red, di cui oggi vi mostriamo il trailer ufficiale e alcune clip.

Abbruzzese è nato a Taranto, ha studiato in Francia e vive tra Parigi e Madrid. I suoi cortometraggi sono stati premiati in numerosi festival internazionali, e nel 2022 è stato nominato a un César per il documentario America. Per il suo primo lungometraggio di finzione ha scelto alla fotografia Hélène Louvart, che ha lavorato a tutti i film di Alice Rohrwacher (incluso il recente Le Pupille, corto candidato all’Oscar, e i suoi episodi ne L’amica geniale) e a film come Pina di Wim Wenders, Beach Rats e La figlia oscura.

Co-prodotto dall’italiana Dugong Films, il film è una coproduzione Francia/Italia/Belgio/Polonia ed è stato girato tra Europa e Africa con un cast internazionale eterogeneo, guidato dal talentuoso Franz Rogowski (Freaks Out).

Disco Boy: la trama

Dopo un difficile viaggio attraverso l’Europa, Aleksei (Franz Rogowski) raggiunge Parigi per arruolarsi nella Legione straniera francese, un corpo militare altamente selettivo che consente a qualsiasi straniero, anche privo di documenti, di ottenere un passaporto francese.

Nel delta del Niger, Jomo (l’esordiente Morr Ndiaye) combatte contro le compagnie petrolifere che minacciano la sopravvivenza del suo villaggio. Sua sorella Udoka (Laëtitia Ky), nel frattempo, sogna di scappare, sapendo che lì tutto è perduto.

Al di là dei confini, oltre la vita e la morte, i loro destini si intrecceranno.