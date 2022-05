Sono mesi che si parla dell’apertura a Disneyland Paris dell’, l’area tematica dedicata agli Avengers già aperta negli Stati Uniti, e oggi abbiamo finalmente una data.

Disneyland Paris ha infatti annunciato che l’area aprirà i battenti il 20 luglio 2022 e per l’occasione ha diffuso non solo lo spot che trovate qui in alto, ma anche alcune immagini a seguire:

Ecco anche una foto promozionale:

L’Avengers Campus al Disney California Adventure ad Anaheim ha aperto i battenti il 4 giugno 2021 ai residenti californiani ospitati al Disneyland Resort e da luglio 2022 approderà finalmente a Disneyland Paris. Il campus contiene un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari incontri ravvicinati con i personaggi Marvel.

L’apertura della nuova area rientra nelle celebrazioni del 30° anniversario di Disneyland Paris, qui i dettagli dei festeggiamenti iniziati a marzo.

