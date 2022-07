È da pochi giorni disponibile su Disney+ un nuovo episodio del dietro le quinte Assembled tutto dedicato a Doctor Strange nel multiverso della follia.

All’interno dello speciale ci sono alcune curiosità sulla realizzazione del film di Sam Raimi, come ad esempio il fatto che nei piani iniziali Wanda Maximoff non doveva essere la cattiva del film, ma anzi avrebbe “cambiato fazione” solamente a fine pellicola, come confermato dallo sceneggiatore:

È stato il grosso cambiamento che ho fatto perché avevo una visione molto chiara, volevo renderla una cattiva sin dall’inizio. Si era sempre detto: “Magari succederà in un film di Avengers“, ma io pensavo: “Perché dobbiamo permettere a un altro film di avere la cattiva migliore in assoluto?“.

Il costumista ha inoltre parlato con CB dell’impatto avuto dal Covid-19 su tutta la produzione.

Ha spiegato che Elizabeth Olsen è arrivata sul set a marzo 2020, ma poi subito dopo le riprese sono state interrotte a causa del Covid-19 e ci sono stati cinque mesi di pausa durante i quali tutta la produzione ha riflettuto sulla storia e su tanti altri aspetti. Il costumista ha spiegato che arrivavano costantemente nuove pagine di sceneggiatura e assieme a quelle è nata anche l’esigenza di cambiare il costume di Scarlet Witch:

La cosa grossa subentrata è stata l’influenza del Darkhold su su di lei e sul resto del film, perciò volevo mostrare la corruzione anche sul costume e quindi creare qualcosa di deteriorato. Poi abbiamo fatto altri interventi, come rendere la gonna più fluida. In WandaVision si vedeva a stento, ma poi in Doctor Strange se ne sarebbe andata in giro a volare per Kamar-Taj e non volevo che [gli artisti degli effetti visivi] Janek Sirrs e Cindy [Ochs] ne realizzassero una versione digitale ogni volta, perciò abbiamo creato tutto dal vero, Lizzie [Olsen] ha amato ogni singola cosa.



Doctor Strange nel multiverso della follia è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 4 maggio 2022. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

