Negli scorsi giorni abbiamo visto David Harbour alle prese con qualcosa di “strano” in uno spot commerciale dei detersivi Tide a tema

Ora l’azienda ha diffuso in rete quello che potremmo identificare come uno spot esteso del video approdato online tempo fa, in cui vediamo Wong alle prese con il Mantello della Levitazione e la necessità di quest’ultimo di essere lavato e smacchiato a dovere.

Potete vedere il divertente spot nella parte superiore della pagina.

Doctor Strange 2 sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio con Benedict Cumberbatch diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

FONTE: Tide