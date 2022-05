In esclusiva per IGN è approdata in rete una clip tratta da, il cinecomic Marvel di Sam Raimi arrivato oggi nelle sale italiane.

Potete ammirare la clip nella parte superiore della pagina.

Doctor Strange nel multiverso della follia è arrivato nelle sale dello stivale il 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Cosa ne pensate di questa clip del film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: IGN