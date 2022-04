Mancano circa due settimane all’arrivo nei cinema di, il film diretto da Sam Raimi conche riprende i panni di Stephen Strange edquelli di Wanda Maximoff. Quest’ultima è stata protagonista, l’anno scorso, di WandaVision, la prima serie TV prodotta dai Marvel Studios a essere arrivata in streaming su Disney Plus ( ECCO LA NOSTRA SCHEDA ).

La machina promozionale della Disney si fa dunque sempre più attiva. Nella parte superiore di questa pagina potete trovare un nuovo promo in lingua originale di Doctor Strange nel Multiverso della follia. Ed è proprio in questo nuovo contenuto promozionale che potrebbe nascondersi, ma con i Marvel Studios il condizionale è sempre d’obbligo, un riferimento agli Eterni, i protagonisti di Eternals, il lungometraggio Marvel diretto da Chloé Zhao uscito lo scorso novembre nei cinema (LEGGI LA RECENSIONE).

Nel breve passaggio dello spot in cui Wanda parla con Strange all’interno di un tempio, sulla parete alle sue spalle possiamo vedere una decorazione parietale che sembra richiamare proprio il design che abbiamo già visto nella pellicola diretta dalla regista premio Oscar di Nomadland.

Casualità? Riferimento intenzionale? Al momento non ci è dato di sapere. Quello che già appare certo è che questo nuovo progetto della Casa delle Idee ha in serbo un elevatissimo numero di sorprese per il pubblico e, per questo, nessuno potrà vederlo integralmente prima della premiere a Los Angeles.

La pellicola sarà nelle sale dello stivale a partire dal 4 maggio, mentre in quelle americane dal 6 maggio.

Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!