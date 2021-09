Netflix ha diffuso in rete il teaser trailer di, atteso progetto diretto da Adam McKay (La grande scommessa) con Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett e Leonardo DiCaprio.

Nel gremito cast troviamo anche Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan, Mark Rylance, Michael Chiklis e Tomer Sisley. Il film sarà disponibile in streaming su Netflix dal 24 dicembre.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto le nuove immagini approdate in rete grazie a Entertainment Weekly:

La sinossi ufficiale:

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l’umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l’aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall’ufficio dell’indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall’impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l’attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un’impresa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto?

Le riprese di Don’t Look Up dovevano cominciare ad aprile 2020 ma sono slittate a fine anno a causa dell’emergenza Coronavirus. Il maggior tempo a disposizione ha dato la possibilità a McKay di convincere DiCaprio a far parte del film (c’era qualche problema con le riprese di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese).

McKay ha scritto la sceneggiatura e figurerà come produttore con la sua casa di produzione Hyperobject Industries con Kevin Messick. Il regista lo ricordiamo, ha diretto La grande scommessa e Vice – L’uomo nell’ombra, entrambe pellicole che si sono distinte agli Oscar.

Nel cast troviamo Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Himesh Patel, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan, Mark Rylance, Michael Chiklis e Tomer Sisley.

FONTE: Netflix