Prime Video ha pubblicato in rete il primo trailer di Don’t Make Me Go, film con John Cho, Mia Isaac, Mitchell Hope, Jemaine Clement, Stefania LaVie Owen e Kaya Scodelario.

Il film è stato diretto da Hannah Marks e scritto da Vera Herbert . Approderà su Prime Video il 15 luglio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Quando il padre single Max (John Cho) scopre di avere una malattia terminale, decide di provare a riempire tutti gli anni di amore e sostegno che gli mancherà con la figlia adolescente Wally (Mia Isaac) nel tempo che le resta. Con la promessa delle tanto attese lezioni di guida, convince Wally ad accompagnarlo in un viaggio dalla California a New Orleans per la sua ventesima riunione del college, dove spera segretamente di riunirla con sua madre che li ha lasciati molto tempo fa. Un viaggio del tutto originale, emozionante e sorprendente, Don’t Make Me Go esplora il legame indissolubile ed eterno tra un padre e una figlia da entrambi i lati del divario generazionale con cuore e umorismo insieme per il viaggio.

FONTE: Prime Video