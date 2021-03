Solo pochi giorni fa, esattamente il 15 marzo, è stato presentato durante l’ultima edizione del SXSW Online un suggestivo cortometraggio intitolato Don’t Peek – Animal Crossing Horror Short diretto da Julian Terry.

E ora, secondo quanto riportato da Deadline, Timur Bekmambetov (Wanted, Hardcore Henry) sarebbe già pronto a realizzare un film horror tratto proprio dal cortometraggio sopracitato.

Il corto di Julian Terry è stato prodotto lo scorso anno durante la quarantena e segue le vicende di una una ragazza (interpretata da Katie C’etta) che gioca da sola a casa sua ad Animal Crossing: New Horizons scoprendo in seguito che una spaventosa creatura sta cercando di uscire dal mondo digitale del videogame per entrare in quello reale.

Majd Nassifa produrrà il lungometraggio attraverso la Bazelevs di Timur Bekmambetov. Il responsabile creativo Pavel Bozhkov invece supervisionerà il progetto.

Potete veder l’intero cortometraggio Don’t Peek nella parte superiore della pagina.

Vi ricordiamo che Animal Crossing: New Horizons è disponibile dal 20 marzo 2020 in esclusiva su Nintendo Switch.

Cosa ne pensate di questo progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!