Come promesso, la Warner Bros ha diffuso online il primo trailer di Dune 2, la pellicola di Denis Villeneuve che uscirà al cinema il 3 novembre negli Stati Uniti e il 1° novembre in Italia.

Potete ammirarlo qui in alto.

Dune 2 sarà nei cinema a partire dal 3 novembre del 2023 e oltre a Timothee Chalamet come Paul Atredies e Austin Butler come Feyd-Rautha, ritroveremo anche Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Zendaya come Chani, mentre Florence Pugh sarà la Principessa Irulan.

Trovate tutte le informazioni su Dune: Capitolo due nella scheda del film.

Cosa ne pensate del trailer di Dune 2? Ditecelo nei commenti!

Fonte

Classifiche consigliate