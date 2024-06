Recentemente, il canale Youtube della Warner ha condiviso un video che ci porta nel backstage di Dune 2. Nell’introduzione, il regista Denis Villeneuve spiega:

Il film parla della relazione tra l’uomo e la natura, ed era importante per me portare quest’ultima sullo schermo. Il pubblico deve credere a questo mondo e percepire i suoi elementi come veri. Per questo, abbiamo girato in tante diverse location.