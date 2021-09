LEGGI: la recensione di Dune

Sono tre le colonne sonore che ha messo insieme Hans Zimmer per l’uscita del kolossal. Il primo album, intitolato, è disponibile dal 3 settembre e contiene alcuni dei temi principali della colonna sonora. Il secondo album è la vera e propria colonna sonora, e ora che il film ha iniziato il suo lancio cinematografico internazionale (Italia compresa) è finalmente disponibile in streaming, digital download e acquisto. Infine, il 22 ottobre (quando la pellicola sarà uscita anche negli Stati Uniti), verrà distribuito in digitale The Art and Soul of Dune, in contemporanea con un libro tie-in.

Ora, dievamo, è disponibile la colonna sonora vera e propria, composta da tracce presenti nel film e che elenchiamo qui sotto:

Dream of Arrakis

Herald of the Change

Bene Gesserit

Gom Jabbar

The One

Leaving Caladan

Arrakeen

Ripples in the Sand

Visions of Chani

Night on Arrakis

Armada

Burning Palms

Stranded

Blood for Blood

The Fall

Holy War

Sanctuary

Premonition

Ornithopter

Sandstorm

Stillsuits

My Road Leads into the Desert

Le musiche sono, ovviamente, puro Hans Zimmer. Potete ascoltare l’intero album qui sopra o sulle piattaforme streaming.

La sinossi di Dune, ora al cinema in Italia:

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson).

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!