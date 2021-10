LEGGI : La recensione

Considerato che, negli Stati Unitiuscirà il prossimo 21 ottobre, sul canale YouTube della Warner continuano ad arrivare materiali promozionali della pellicola di Denis Villeneuve.

Nel player qua sopra potete trovare un filmato dedicato al make up dei personaggi della pellicola. In day-and-date con gli Stati Uniti, Dune uscirà anche in Cina. In America, lo ricordiamo, la pellicola sarà contemporaneamente al cinema e in streaming su HO Max, la piattaforma targata WarnerMedia. E, come vi abbiamo spiegato in un articolo di qualche giorno fa, le possibilità di vedere un prosieguo della saga cinematografica basata sull’epopea di Frank Herbert dipenderanno anche dai numeri che il film registrerà proprio su HBO Max (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A seguire, la sinossi della pellicola:

“Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

“Dune”, girato in Ungheria e Giordania, è arrivato nelle sale cinematografiche italiane dal 16 settembre, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures e Legendary.