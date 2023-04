Ve lo abbiamo ricordato anche nel nostro speciale dedicato alle citazioni e alle easter egg presenti in Dungeons & Dragons:

Una delle creature che restano più impresse dalla pellicola è l’Orsogufo, una delle identità animali preferite di Doric. Attorno a quella creatura ruota un retroscena particolare: essendo una bestia magica (appunto l’incrocio tra un orso e un gufo) e non una creatura naturale, non dovrebbe rientrare tra le forme che un druido può assumere. Peculiarità sottolineata dai fan fin dalle sue prime immagini nel trailer e che la Wizards of the Coast si accinge a regolarizzare con una ‘patch’ per consentire anche nel sistema di gioco l’opzione usata dalla druida nel film.

E proprio per collegarsi a queste “lamentele” la Paramount ha deciso di pubblicare un divertente spot in cui uno spezzone dell’iconico cartone animato degli anni ottanta di Dungeons & Dragons è stato perfettamente riadattato per l’occasione. Potete trovarlo nella parte superiore di questa pagina.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, è nei cinema dal 30 marzo.

