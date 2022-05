è stata ospite di Jimmy Fallon per la promozione di

In tale occasione l’attrice ha spiegato di aver adorato prendere parte alla premiere del film, ma di non aver visto la pellicola:

No, non li guardo… non l’ho visto. Non è che non mi piaccia rivedermi, ma ho semplicemente deciso che non posso più guardare i film Marvel alle premiere. Ogni volta mi ritrovo in sala a guardarmi attorno e a pensare: “Ecco qua, il nostro primo flop“. Ogni singola volta.

Ho visto Avengers: Endgame, mi sono guardata attorno e ho detto: “Il nostro primo flop“. Da allora ho deciso che non voglio più provare esperienze simili. Prima o poi [Doctor Strange 2] lo vedrò.