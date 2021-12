La Disney ha diffuso in rete una nuova featurette di, film animato in uscita presto in streaming su Disney+.

Encanto: la data di uscita in streaming

Qualche giorno fa, abbiamo pubblicato l’articolo dedicato agli highlight di dicembre sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino e, come potete constatare voi stessi da questo nostro articolo, non c’è alcuna traccia di Encanto. Sappiamo bene però che la major, come risposta al mutevole panorama dell’emergenza sanitaria, ha adottato una strategia mutevole che è passata dal debutto esclusivo in streaming, passando per il day-and-date cinema e streaming anticipato con Accesso VIP per poi attestarsi su un modello di finestra cinematografica esclusiva di durata differente da film a film. Alcuni film, pensiamo ad esempio a Free Guy con Ryan Reynolds (LEGGI LA RECENSIONE) o The Last Duel, sono arrivati su Disney+, o arriveranno come nel caso della pellicola di Ridley Scott, dopo una finestra di 45 giorni di permanenza in sala. Altri, come Shang-Chi e i Dieci Anelli dei Marvel Studios, dopo circa 60, 70 giorni. Poi, ed è il caso di Encanto, ci sono quelli che saranno fruibili esclusivamente al cinema per trenta giorni. Una volta trascorso questo periodo, saranno poi inseriti nel catalogo di Disney+.

Il film dei Walt Disney Animation Studios diretto da Byron Howard e Jared Bush, insieme alla co-regista Charise Castro Smith, sarà dunque in streaming a partire dal prossimo 24 dicembre, dalla Viglia di Natale. Chiaramente non si tratterà di un’aggiunta per cui è prevista una qualche forma di sovrapprezzo.

