Ero in guerra ma non lo sapevo: ecco il trailer del film di Fabio Resinaro con Francesco Montanari

LEGGI ANCHE – Panini Comics e HarperCollins Italia insieme per l’universo crossmediale di Fabio Guaglione

01 Distribution ha diffuso in rete il trailer di, il nuovo film di Fabio Resinaro in uscita nelle sale a fine mese.

Direttamente dalla sinossi ufficiale: “Milano, fine anni ‘70. Pierluigi Torregiani, un gioielliere che si è fatto da sé, subisce un tentativo di rapina in cui muore un giovane bandito. Non è stato lui a sparare, ma molti giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell’epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire. Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte: il pericolo è così concreto che …”

Nel cast troviamo Francesco Montanari, Laura Chiatti, Juju Di Domenico e Alessandro Di Tocco.

Il film sarà disponibile nei cinema dal 24 gennaio.- Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale:

Milano, fine anni ‘70. Pierluigi Torregiani, un gioielliere che si è fatto da sé, subisce un tentativo di rapina in cui muore un giovane bandito. Non è stato lui a sparare, ma molti giornali lo accusano di essere un giustiziere borghese. La tensione politica dell’epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC, gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire. Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte: il pericolo è così concreto che …

Nel cast troviamo Francesco Montanari, Laura Chiatti, Juju Di Domenico e Alessandro Di Tocco.

Vi ricordiamo che potete seguire BadTaste anche su Twitch!

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: 01 Distribution