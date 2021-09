La Sony Pictures ha pubblicato in rete un nuovo trailer italiano di(Escape Room: Tournament of Champions), sequel del film del 2019 che arriverà nelle nostre sale il 23 settembre.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

I protagonisti del film sono Taylor Russell (Lost in Space), Logan Miller (Love, Simon e The Walking Dead) Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil), Jay Ellis (prossimamente in Top Gun: Maverick), Tyler Labine, Nik Dodani (Atypical) e Yorick van Wageningen.

Il progetto, ricordiamo, sarà disponibile nelle sale americane dal 16 luglio e da oggi in quelle italiane.

A seguire potete trovare la sinossi ufficiale della pellicola:

Escape Room 2: Giochi Mortali è il sequel del thriller psicologico che nel 2019 ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo. In questo secondo capitolo sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune… e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco.

Il primo capitolo è uscito nei nostri cinema nel marzo del 2019. Costato 9 milioni di dollari (esclusa P&A) ne ha poi incassati 155 in tutto il mondo.

Cosa ne pensate di questi questo nuovo trailer di Escape Room 2: Gioco Mortale? Potete dire come sempre la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Sony Pictures Italia