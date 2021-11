L’uscita dinei cinema di tutta Italia è ormai imminente: il cinecomic dei Marvel Studios è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e poi a Lucca Comics & Games, e ora è pronto per arrivare nelle sale.

Proprio in occasione della Festa del Cinema, abbiamo avuto l’occasione di parlare con la regista Chloé Zhao, la produttrice dei Marvel Studios Victoria Alonso e due dei protagonisti: Richard Madden e Gemma Chan. E in occasione di Lucca Comics & Games, ieri, abbiamo trasmesso le nostre interviste in anteprima su Twitch, nello speciale che abbiamo dedicato al film. Ora potete vederle qui sopra e qui sotto!

Noi di BadTaste.it celebreremo il lancio del nuovo film in Dolby Atmos sul gigantesco schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, di cui siamo media partner. La proiezione evento si terrà proprio il 3 novembre alle ore 21:10, e come sempre vi invitiamo a prenotare il vostro posto perché ci saranno tante sorprese! Alla fine della proiezione, come da tradizione, registreremo le vostre reazioni e realizzeremo un video che condivideremo sul sito e sui social.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).