Eternals, ecco due scene eliminate

Eternals, il film dei Marvel Studios diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao, sarà disponibile in streaming da domani 12 gennaio su Disney+. In vista del debutto domestico della pellicola, sono arrivate online due scene eliminate dal film. Potete ammirarne una nella parte superiore di questa pagina, la seconda qua sotto.

Presentato in Italia in anteprima alla Festa del cinema di Roma, il film è stato protagonista di un paio di primati decisamente poco invidiabili per la divisione cinematografica della Casa delle Idee: è stato il primo dei Marvel Studios a ricevere l’icona marcia su Rotten Tomatoes nonché il primo lungometraggio della factory di Kevin Feige and co a ottenere un CinemaScore B (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Recentemente, è stata proprio Chloé Zhao a spiegare che l’uscita di Eternals su Disney+ è un’ottima occasione per farsi un’idea più precisa circa la riuscita – o meno – del lungometraggio (LEGGI LA DICHIARAZIONE DELLA REGISTA).

