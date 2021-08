Amazon Prime Video ha diffuso in rete il nuovo trailer sottotitolato in italiano di, il film tratto dal musical di successo inglese del 2017 intitolato in originale Everybody’s Talking About Jamie

Prodotto da New Regency, Film4 e Warp Films, il film era inizialmente in mano a Disney/20th Century Studios, e sbarcherà direttamente in streaming sulla piattaforma il 17 settembre.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

“Everybody’s Talking About Jamie è diventato rapidamente uno dei musical più amati degli ultimi anni,” ha affermato Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios. “La storia di jamie è una di quelle che riverberano attraverso tutte le generazioni – parla di amore incondizionato, e sappiamo che il nostro pubblico globale si innamorerà di Jamie mentre sconfigge le avversità e trova se stesso. non vediamo l’ora di condividere questa storia, capace di ispirare, con tutto il mondo”.

Musicato da Dan Gillespie Sells con libretto e testi di Tom MacRae, è ispirato al documentario del 2011 intitolato Jamie: Drag Queen a 16 anni, diretto da Jenny Popplewell. Si tratta della storia vera di un adolescente che è riuscito a sopravvivere al pregiudizio e ai bulli diventando una drag queen come ha sempre desiderato.

Questa la trama ufficiale:

Jamie New ha sedici anni e non si sente come gli altri: invece di dedicarsi a una “vera” carriera, sogna di diventare una drag queen. Incerto sul suo futuro, Jamie è sicuro di una cosa: sarà sensazionale. Supportato dalla sua amorevole madre e dai suoi fantastici amici, Jamie supererà i pregiudizi, sconfiggerà i bulli e uscirà dall’oscurità… sotto i riflettori.

Protagonista del film l’esordiente Max Harwood, affiancato da Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, con Sharon Horgan e Richard E. Grant.

Il regista della produzione teatrale, Jonathan Butterell, fa il suo esordio alla regia di un lungometraggio, con la sceneggiatura e i testi firmati da Tom MacRae, le canzoni di Dan Gillespie Sells e una colonna sonora composta da Sells e Anne Dudley.

Il film è prodotto da Mark Herbert, p.g.a., Peter Carlton, p.g.a., e Arnon Milchan, mentre Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Daniel Battsek, Ollie Madden, Peter Balm, Niall Shamma e Jes Wilkins sono i produttori esecutivi.

FONTE: Amazon Prime Video