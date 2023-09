Netflix ha diffuso in rete il secondo trailer di Fair Play, il thriller erotico con Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich acquistato da Netflix a 20 milioni di dollari allo scorso Sundance.

La storia è quella di una coppia che lavora per una società finanziaria che entra in crisi quando la notizia della tanto agognata promozione arriva ad Emily (Dynevor) e non a Luke (Ehrenreich). Il rapporto tra i due comincia a farsi sempre più instabile e sinistro, perciò la coppia dovrà fare i conti con il vero prezzo del successo e gli snervanti limiti dell’ambizione.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Fair Play segna il debutto alla regia cinematografica per la regista e sceneggiatrice Chloe Domont dopo la regia di alcuni episodi delle serie Ballers e Billions.

Nel cast troviamo anche Eddie Marsan (“Ray Donovan”), Rich Sommer (“Mad Men”) e Sebastian De Souza (“The Great”).

La pellicola arriverà in alcuni cinema statunitensi il 29 settembre e poi su Netflix il 6 ottobre.

