Un fantasma in casa: il trailer del film Netflix con Anthony Mackie, David Harbour e Jennifer Coolidge

Christopher Landon, regista di Freaky, è tornato dietro la macchina da presa – questa volta per Netflix – per dirigere Un fantasma in casa (We Have a Ghost), film d’avventura per famiglie con protagonisti Anthony Mackie, David Harbour e Jennifer Coolidge in arrivo su Netflix il 24 febbraio.

È oggi disponibile il primo trailer del film scritto da Landon basandosi sul racconto breve di Geoff Manaugh “Ernest.”

Nel film, dopo aver trovato un fantasma dal passato oscuro nella sua nuova casa, una famiglia diventa celebre su internet ed entra nel mirino di una misteriosa agenzia governativa.

Completano il cast Jahi Di’Allo Winston (Charm City Kings), Tig Notaro (Army of the Dead), Erica Ash (Survivor’s Remorse), Isabella Russo (School of Rock the Musical, Crashing), Niles Fitch (This Is Us), Faith Ford (Murphy Brown) e Steve Coulter (Shotgun Wedding).

Cosa ne pensate del primo trailer di Un fantasma in casa? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!