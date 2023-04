Si avvicina sempre di più l’uscita di Fast X, il nuovo capitolo della saga di Fast & Furious ed ecco che la Universal ci propone un nuovo, frenetico trailer in cui l’azione impazza senza limiti per le strade di Roma.

Lo trovate nella parte superiore di questa pagina in italiano, qua sotto in lingua originale.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Per tutte le informazioni sul decimo capitolo della saga, rimandiamo alla nostra scheda del film.

