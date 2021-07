LEGGI ANCHE – Dieci film da recuperare se vi è piaciuta la trilogia di Fear Street

In occasione del Comic-Con @Home Netflix ha presentato un video con i blooper legati alla trilogia horror diapprodata nelle scorse settimane sulla piattaforme streaming.

Ricordiamo che la trilogia comprende Fear Street Parte 1: 1994, Parte 2: 1978 e Parte 3: 1666.

Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina.

Nel cast dei lungometraggi troviamo Sadie Sink (Stranger Things), Ashley Zuckerman (Fear the Walking Dead), Fred Hechinger (Alex Strangelove), Jeremy Ford (A Mother’s Sacrifice), Julia Rehwald, Kiana Madiera, Olivia Welch e Benjamin Flores Jr..Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr. e Olivia Welch.

Leigh Janiak (Honeymoon) è stata ingaggiata per dirigere tutti e tre i capitoli della saga, e non solo il primo ed il terzo film come precedentemente annunciato (Alex Ross Perry avrebbe dovuto dirigere il secondo). Le opere sono ambientate negli anni ’80 e ’90 in una cittadina immaginaria dell’Ohio chiamata Shadyside. La serie principale conta oggi ben 52 titoli. La serie principale è composta da 36 titoli, ma in Italia ne sono stati pubblicati solo 12.

FONTE: Netflix