Presentato in Concorso alla 80 esima edizione del Festival di Venezia, Ferrari è il nuovo film di Michael Mann con Adam Driver, Penelope Cruz, Patrick Dempsey, Jake O’Connell, Shaileen Woodley e Gabriel Leone. Ce ne parla Francesco Alò in una nuova video recensione.

FERRARI: LA TRAMA

È l’estate del 1957. Dietro lo spettacolo della Formula 1, l’ex pilota Enzo Ferrari è in crisi. Il fallimento incombe sull’azienda che lui e sua moglie Laura hanno costruito da zero dieci anni prima. Il loro matrimonio si incrina con la perdita del loro unico figlio Dino. Ferrari lotta per riconoscerne un altro, avuto con Lina Lardi. Nel frattempo la passione dei suoi piloti per la vittoria li spinge al limite quando si lanciano nella pericolosa corsa che attraversa tutta l’Italia: la Mille Miglia.

