Nella sesta diretta dal Festival di Venezia, in collaborazione con #CinemaRevolution, parliamo di Il male non esiste di Ryusuke Hamaguchi, Priscilla di Sofia Coppola e Coup De Chance di Woody Allen.

Con Andrea Francesco Berni, Gabriele Niola, Bianca Ferrari, Francesco Alò.

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

