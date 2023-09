Nell’ottava diretta dal Festival di Venezia, in collaborazione con #CinemaRevolution, parliamo di Vivents di Alix Delaporte, Origin di Ava DuVernay, Io Capitano di Matteo Garrone, Hokage di Shinya Tsujamoto, Day of the Fight di Jack Huston

Con Andrea Francesco Berni, Gabriele Niola, Bianca Ferrari, Francesco Alò.

Come ogni anno noi di BadTaste siamo al Festival di Venezia: seguiteci sul sito e sui canali social come Instagram e TikTok per dirette e anticipazioni. Ogni sera (intorno alle 21.30/22.00) ci collegheremo in diretta su Twitch per commentare la giornata e parlare dei film che sono stati presentati! Infine vi ricordiamo che sono disponibili tutte e cinque le puntate di Road to Venezia, il nostro podcast esclusivo dedicato ai cinque Leoni d’Oro più discutibili “aggiustati” da noi!

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

