Si è tenuta domenica sera al Teatro India di Roma la proiezione di, la prima sul grande schermo dopo l’anteprima in Concorso alla 67esima edizione del Taormina Film Fest dove ha vinto miglior regia.

Il nuovo film originale Netflix prodotto da Colorado Film ha chiuso l’arena del Teatro India a Roma con un grande evento a ingresso gratuito. I registi Roberto De Feo e Paolo Strippoli, insieme all’attore Francesco Russo, erano presenti in sala e sono stati intervistati a fine proiezione da Francesco Alò, che poi ha incontrato i due registi per una chiaccherata che potete vedere in esclusiva qui sopra, in quanto BadTaste.it è media partner dell’evento.

La programmazione di Film Society prosegue al Monk Roma e al Bunker Torino fino al 13 settembre. Scopri i prossimi film e incontri su FilmSociety.it