La Apple ha svelato oggi il trailer di, il film di Miguel Sapochnik () prodotto dalla Amblin che ha per protagonisti

Il film, inizialmente noto come Bios, doveva arrivare nelle sale americane per il 2 ottobre 2020 grazie alla Universal Pictures, era stato rimandato al 16 aprile 2021 e poi di altri quattro mesi al 13 agosto 2021. Dopo l’acquisizione, la pellicola adesso uscirà invece su Apple TV+ il 5 novembre.

Ecco anche il poster:

Si tratta del secondo progetto con Tom Hanks acquistato da Apple dopo Greyhound: Il nemico invisibile, arrivato l’anno scorso.

La pellicola è incentrata su Finch (Hanks), uno scienziato che è anche l’ultimo uomo rimasto sulla Terra e che, sapendo di star per morire, decide di costruire un robot (utilizzando le sue doti di inventore) per farlo stare vicino al suo cane. I tre intraprenderanno un epico viaggio in tutto il paese, e Finch insegnerà al robot a diventare abbastanza “umano” da prendersi cura del cane, e al cane ad accettarlo come nuovo padrone.

Craig Luck e Ivor Powell hanno fornito la sceneggiatura del lungometraggio.

Annunciato nel 2017, il film è prodotto dalla Amblin e dalla ImageMovers di Robert Zemeckis (che figura come produttore esecutivo).