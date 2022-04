Online è approdata la prima traccia composta da John Carpenter, Cody Carpenter e Daniel Davies per il nuovo adattamento cinematografico di(“L’incendiaria” ) di Stephen King.

Potete ascoltare la traccia nella parte superiore della pagine.

Nel cast del film diretto da Keith Thomas troviamo Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Kurtwood Smith, John Beasley, Michael Greyeyes e Gloria Reuben.

La colonna sonora di Firestarter è composta dal leggendario John Carpenter (Halloween, Christine, Fog) e dai compositori del franchise Halloween Cody Carpenter e Daniel Davies. Diretto da Keith Thomas (The Vigil – Non ti lascerà andare), da una sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills) basato sul romanzo di Stephen King, Firestarter è prodotto da Jason Blum (Halloween, L’Uomo Invisibile) per Blumhouse e dal premio Oscar® Akiva Goldsman (Io Sono Leggenda, Constantine) per Weed Road Pictures.

FONTE: Back Lot Music