Frozen: Idina Menzel ammette di essersi pentita di un cambiamento apportato a “Let it Go”

Durante un’intervista con la CNN, Idina Menzel è tornata a parlare di Frozen – Il regno di ghiaccio ammettendo di aver fatto un piccolo cambiamento alla celebre canzone Let it Go.

Ripensando alla decisione, la cantante e attrice ha ammesso di essersi in parte pentita:

[In sala registrazione] mi resi conto del fatto che la mia voce sembrasse troppo matura per riflettere questa giovane donna che si vede nel film, perciò chiesi di alzare la tonalità… non so perché, visto che quando sono in concerto in giro per il mondo e mi ritrovo con il mal di gola, voglio solo uccidermi [ride]. Chiesi loro di alzarla un pochino per sembrare più innocente, un po’ più giovane.

Mentre riguardavo il film di recente ho pensato: “Oddio, ma a che stavo pensando?”. Ma alla fine sono felice, perché così risulta più giovane e vulnerabile.