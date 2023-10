Quest’anno Il fuggitivo, il classico action thriller diretto da Andrew Davis, basato sulla serie televisiva Il fuggiasco (1963-1967) e interpretato da Harrison Ford e Tommy Lee Jones celebra 30 anni di età.

Per questo, la Warner si appresta a pubblicare la pellicola in 4K, per la prima volta. Il fuggitivo sarà disponibile in home video nel nuovo formato a partire dal 21 novembre negli Stati Uniti (in Italia dovrebbe uscire il 23 dello stesso mese).

Nella parte superiore di questa pagina potete vedere il trailer di questa nuova edizione.

