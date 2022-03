La Warner Bros. ha diffuso online il trailer del sequel diviso in due parti di, adattamento in live-action dell’omonima opera fumettistica arrivato nelle sale nel 2017.

La prima parte è intitolata Fukushūsha Scar (che può tradurre in The Avenger Scar) e uscirà il 20 maggio, mentre la parte 2 intitolata Saigo no Rensei (traducibile in The Last Transmutation) uscirà il 24 giugno.

Ryosuke Yamada, membro del gruppo J-POP Hey! Say! JUMP, tornerà nei panni di Edward Elric.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Warner Bros.