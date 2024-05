Francesco Alò ci parla di Garfield – Una missione gustosa, il film d’animazione con la voce di Maurizio Merluzzo, al cinema dal 1 maggio.

Garfield – una missione gustosa, la trama

Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all’aperto! Dopo l’inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un’esilarante rapina ad alto rischio.

