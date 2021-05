In un nuovo video girato a scopo benefico per Omaze,tormenta il suo compagno di stanza con una action figure di Batman. Nella parodia l’attore spiega che la statuina è costata solamente sette dollari ma che però non ha i capezzoli come visto nel film di Joel Schumacher.

Potete ammirarlo qui in alto.

Restando in tema George Clooney e Batman, l’attore qualche mese fa ha parlato dell’importante lezione che lui stesso ha appreso dopo aver lavorato nel cinecomic DC Batman & Robin:

Sono stato massacrato per aver recitato in Batman & Robin e lì ho capito per la prima volta – perché onestamente quando ho ottenuto la parte nel film ero solo un attore che cercava un lavoro nel campo della recitazione e che era entusiasta nel poter interpretare Batman – ho capito a posteriori che sarei stato l’unico responsabile del film stesso, non solo della mia performance. Quindi ho capito che mi sarei dovuto concentrare su script migliori, lo script è la cosa più importante. Non puoi realizzare un buon film da una pessima sceneggiatura, è impossibile. Puoi fare un brutto film da una buona sceneggiatura.

