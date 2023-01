Gerard Butler nel trailer dell’action movie Plane

La Lionsgate ha diffuso in rete il final trailer di Plane, action movie con Gerard Butler e Mike Colter (Luke Cage).

Nel film Butler veste i panni di un pilota che si ritrova costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che una tempesta ha danneggiato il suo aereo. Una volta a terra si ritrova in una zona di guerra con numerosi soldati che intendono prendere il possesso dell’aereo e fare ostaggi. Mentre il mondo e la stampa si mettono alla ricerca dell’aereo scomparso, il pilota dovrà trovare il modo di tenere i passeggeri al sicuro in attesa dei soccorsi.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 13 gennaio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Del cast fanno parte anche Yoson An (Mulan), Jurassic World Dominion’s Daniella Pineda (Jurassic World: il dominio), Paul Ben-Victor Remi Adeleke (The Terminal List), Joey Slotnick (Twister), Evan Dane Taylor (Spider-Man: Homecoming), Claro de los Reyes e Tony Goldwyn (Scandal). Jean-François Richet (Blood Father, Assault on Precinct 13)ha invece curato la regia.

