Per tutti gli appassionati Studio Ghibli e per chi conta di fare nei prossimi mesi un viaggio in Giappone arriva una notizia da non perdere: un nuovo spot annuncia l’apertura di una nuova area del Ghibli Park chiamata “Valle delle Streghe” che omaggerà alcuni dei classici del Maestro, come Kiki consegne a domicilio e Il castello errante di Howl.

Lo spot animato ha coinvolto maestranze dello Studio Ghibli in prima persona, con Miyazaki responsabile dello storyboard dell’intera sequenza, Akihiko Yamashita come supervisore dell’intera animazione e Noboru Yoshida come direttore artistico. Il trio si è riunito dopo aver lavorato insieme al Castello errante di Howl, al quale lo spot è chiaramente ispirato.

Potete ammirarlo qui di seguito:

La Valle delle Streghe aprirà i battenti ai visitatori del Ghibli Park in tempo per la primavera, a partire dal 16 marzo.

