Ghost in the Shell: SAC_2045 – Guerra sostenibile, ecco il trailer dell’anime in arrivo in streaming su Netflix

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di, film anime in arrivo in streaming sulla piattaforma dal 9 maggio.

La descrizione ufficiale del lungometraggio recita:

La prima stagione della serie Netflix “Ghost in the Shell: SAC_2045” ritorna come lungometraggio d’animazione con scene inedite e un nuovo color grading di tutte le immagini. La regia è affidata a Michihito Fujii, che ha già diretto pellicole live action come “A Family” e il film vincitore di sei Japan Academy Awards “The Journalist”.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

FONTE: Netflix Anime