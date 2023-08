Nell’ambito della recente Sony Creators Conference, è stato presentato un nuovo cortometraggio di Ghostbusters che riporta l’Ecto-1 nelle strade di New York. Il film, realizzato dalla Sony Pictures Entertainment in collaborazione con Ghost Corps, Pixomondo, PlayStation Studios e Epic Gamescon, è stato realizzato con un motore grafico in tempo reale. Si è inoltre ricorso al software Unreal Engine, utilizzato insieme a un teatro di posa per il motion capture per attuare le riprese con effetti visivi, spingendo sul fotorealismo in tempo reale e fornendo ai filmmaker opzioni di narrazione più accessibili. Lo potete vedere nella parte superiore della pagina.

Alla regia troviamo Jason Reitman, già dietro la macchina da presa per Ghostbusters: Legacy, che ha spiegato l’importanza della nuova tecnologia utilizzata:

Tutto ciò che vogliamo come registi è avere più tempo e più proporzioni. È pazzesco poter essere in teatro di posa e scegliere l’ora del giorno, dirigere il mio attore e non preoccuparmi dell’ora di punta o del tramonto. Avere il controllo dell’ambiente in questo modo ha davvero cambiato la mia visione di ciò che era possibile.

Il corto di due minuti è stato girato in un solo giorno, cosa che non sarebbe stata possibile con i metodi tradizionali. Di seguito un video che mostra il dietro le quinte della sua realizzazione:

Vi ricordiamo che l’uscita del nuovo capitolo del franchise, ancora senza titolo, è stata recentemente rinviata e al momento è fissata al 29 marzo 2024. Tra i nuovi ingressi nel cast, assieme a Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon ed Ernie Hudson, troviamo Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, il comico britannico James Acaster e Emily Alyn Lind. Lo sceneggiatore Gil Kenan si è occupato della regia.

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

Cosa ne pensate del nuovo corto di Ghostbusters? Lasciate un commento!

FONTE: Ghostbusters News

Classifiche consigliate