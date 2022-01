GUARDA ANCHE – Ghostbusters Ultimate Collection, un assaggio delle scene eliminate nel trailer del cofanetto

Dopo aver debuttato nei cinema di quasi tutto il mondo all’inizio della seconda metà di novembre,, la pellicola diretta da Jason Reitman, è arrivata da qualche giorno nel mercato Digital HD statunitense.

Proprio per questo la Sony ha cominciato da qualche giorno a piazzare online una serie di contributi video collegati al film proprio per promuovere l’uscita in home entertainment della pellicola. Nel player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina potete ammirare i primi dieci minuti della pellicola, quelli che ci permettono di scoprire l’antefatto che dà inizio alla storia.

Qua sotto invece ne trovate uno che elenca, peraltro in maniera non completa, le varie easter egg presenti in Ghostbusters: Legacy.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!